Santa Cruz de la Sierra

La Paz

Cochabamba
Nacionales

Panificadores y Gobierno instalan diálogo para revisar el precio del pan de batalla ante alza de costos

La mesa de diálogo se instaló en instalaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde representantes de ambos sectores presentarán sus informes técnicos y propuestas respecto a la estructura de costos. 

Hans Franco

27/11/2025 19:13

Foto: Panificadores ingresan a reunión con gobierno
La Paz

Los panificadores independientes y federados se reunieron la tarde de este jueves con el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, para analizar la estructura de costos del pan de batalla y definir un posible ajuste en su precio.

El encuentro se llevó a cabo en instalaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, en La Paz. Durante la reunión, ambos sectores se comprometieron a presentar informes técnicos que respalden su posición, argumentando que el precio actual ya no cubre los costos de producción.

Los dirigentes señalan que la harina, la levadura, el gas y la mano de obra han subido; y por ello, es necesario revisar el precio para no parar la producción.

Los panificadores expresaron su voluntad de evitar medidas de presión, siempre que exista una respuesta técnica y consensuada. El objetivo principal, señalaron, es garantizar el abastecimiento del pan de batalla, considerado un alimento esencial para miles de familias.

 

