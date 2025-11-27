Panificadores y Gobierno instalan diálogo para revisar el precio del pan de batalla ante alza de costos

Los panificadores independientes y federados se reunieron la tarde de este jueves con el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, para analizar la estructura de costos del pan de batalla y definir un posible ajuste en su precio.

El encuentro se llevó a cabo en instalaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, en La Paz. Durante la reunión, ambos sectores se comprometieron a presentar informes técnicos que respalden su posición, argumentando que el precio actual ya no cubre los costos de producción.

Los dirigentes señalan que la harina, la levadura, el gas y la mano de obra han subido; y por ello, es necesario revisar el precio para no parar la producción.

Los panificadores expresaron su voluntad de evitar medidas de presión, siempre que exista una respuesta técnica y consensuada. El objetivo principal, señalaron, es garantizar el abastecimiento del pan de batalla, considerado un alimento esencial para miles de familias.

