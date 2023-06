Papá de Lineth Chama: "Voy a seguir buscándola, aunque sea a pie, pero seguiré”

Santa Cruz, Bolivia

Son 35 días que la adolescente de 16 años Lineth Chama se encuentra desaparecida. Sus padres, la Fiscalía y unidades policiales están movilizadas para poder dar con su paradero, los últimos operativos se han realizado en la zona del Cordón Ecológico, lugar donde fue vista por última vez.

“Hasta el momento no tenemos nada de Lineth, pero nosotros no paramos y vamos a seguir buscándola hasta encontrarla. Me pongo a llorar porque a esta niña no tenía que pasarle todo esto”, dijo bastante afligido Grover chama, papá de la adolescente que día y noche acompaña los operativos de las autoridades.