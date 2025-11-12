TEMAS DE HOY:
Política

Paraguay propone una estrategia conjunta con países de la región contra el crimen organizado

El presidente Peña destacó que la única forma efectiva de enfrentar este fenómeno es a través de gobiernos más organizados, articulados y cooperativos, tanto a nivel interno como regional.

Hans Franco

11/11/2025 20:18

Foto: Paraguay aboga por cooperación para enfrentar crimen organizado (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

En una entrevista exclusiva con la Red Uno de Bolivia, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó su profunda preocupación por el crecimiento y expansión del crimen organizado en la región, y planteó la necesidad de una respuesta conjunta y coordinada entre los gobiernos y las agencias de seguridad de los países sudamericanos.

“Preocupa mucho, es una idea donde estamos trabajando con mayor énfasis. El crimen organizado ha crecido, se ha expandido, y el crimen organizado se nutre de gobiernos desorganizados al interior, de agencias de seguridad que no coordinan entre ellas y de gobiernos que no coordinan entre ellos”, afirmó el mandatario paraguayo.

Peña destacó que la única forma efectiva de enfrentar este fenómeno es a través de gobiernos más organizados, articulados y cooperativos, tanto a nivel interno como regional.

“Tenemos que combatir al crimen organizado con gobiernos más articulados: con orden interno, coordinación entre agencias de seguridad y cooperación entre países”.

El jefe de Estado informó que Paraguay impulsa una agenda de cooperación regional junto a Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay, orientada a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y las redes criminales transnacionales. Asimismo, señaló que esta estrategia incluye alianzas con países extrarregionales, como Estados Unidos, en materia de lucha antidrogas y seguridad hemisférica.

“Paraguay está impulsando esta agenda de cooperación con Brasil, con Argentina, y por supuesto lo haremos también con Bolivia y Uruguay para poder enfrentar. Tenemos aliados también fuera de la región, como es Estados Unidos, contra el crimen organizado y la lucha antidrogas, que creemos la única forma de enfrentarlos es entre todos, de manera coordinada”, enfatizó Peña.

El mandatario reiteró que el fortalecimiento institucional, la coordinación internacional y la cooperación técnica y de inteligencia son claves para proteger la seguridad y estabilidad de la región, frente a las amenazas del crimen transnacional.

Mire el video: 

 

