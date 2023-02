Pareja: "La forma en la que se administra Régimen Penitenciario es precaria"

Cargando...

El analista político, Franklin Pareja, criticó al sistema penitenciario en Bolivia y lo calificó como ‘‘precario y de poca profesionalidad’’, aludiendo a la fuga del preso de Chonchocoro.

Uno de los puntos por los cuales el analista considera que las cárceles de Bolivia son poco profesionales es la función que cualquier reo tiene derecho a una revisión médica.

Asimismo cuestiona el hecho de que un hombre de ‘‘altísima peligrosidad’’ sea trasladado con total normalidad hasta un centro médico, sin analizar la veracidad de su estado de salud pues se evidenció que no presentaba complicaciones ni dolencias.

“No estaba ni enfermo y no tenía ni custodia, esto nos tiene que hacer sospechar de que no puede ser que esta persona haya salido tan fácilmente de forma tan expedita, si no es que hay un acto de colusión a interior de la organización o en este caso de la Dirección de Régimen Penitenciario que depende directamente del Ministerio de Gobierno’’, señaló Pareja.

En el reporte brindado la noche del martes 31 de enero por parte del Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que habían leído el informe médico y evidenciaron que no había disminución de su salud.