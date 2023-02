Pary denuncia que el Magisterio Urbano pretende convulsionar al país

Cargando...

El Ministerio de Educación, Edgar Pary, brindó una conferencia la noche del miércoles, denunció que el Ministerio Urbano amenaza con convulsionar el país aludiendo a las últimas protestas en rechazo a la nueva malla curricular.

Recordemos que el Magisterio Urbano y sectores de maestros exigen al Ministerio de Educación replantear los contenidos educativos y más presupuesto, el pasado martes dieron un plazo de 72 horas al Ministerio de Educación para que responda sus demandas.

El ministro explicó que no es un cambio o modificación de la currícula escolar, además aseguró que no hay otros sectores en contra y que el Magisterio Urbano es el único que no estaría a favor de los contenidos educativos, "Hay que ser claros el Magisterio Urbano está amenazando con convulsionar el país’’, señaló.

Adelantó además que no se sancionará por las protestas, ‘‘No podemos decir que vamos a sancionar, la sociedad en el marco de la constitución, nosotros nos manejamos como bolivianas y bolivianos, creo que cada quien tiene que actuar en el marco de las normativas’’.

