"Pastor mentiroso" llama Nina al diputado Arce y le exige disculparse con la ABC

Sucre

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, llamó de “pastor mentiroso” y “discriminador”, este martes en conferencia de prensa al diputado Héctor Arce, quien hizo la denuncia por hechos de presunta corrupción, debido a la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez.

Así mismo, Nina exigió que el diputado Arce, se disculpe con la entidad estatal, ya que habría manifestado que la institución estaba ‘podrida’.

El presidente de la ABC, también acusó al diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, de efectuar un hecho de discriminación contra su persona, por ser ‘campesino’, agregó que el propósito de su denuncia, era postergar la construcción de la carretera Sucre-Yampáraz, y perjudicar la obra.

“Tal vez al diputado Héctor Arce no le gusta que un campesino, un compañero humilde no administre una cartera muy importante. Usted alguna vez me discriminó y cuando a usted se le acusa, se victimiza”, aseveró Nina.