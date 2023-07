Pensó que estaba con su enamorada y lo acuchilló

La Paz, Bolivia

En la zona Garita de Lima, un joven fue acuchillado en el tórax. El agresor pensó que estaba con su enamorada.

La víctima se enteró que su pareja estaba con otra persona. Entonces, fue con su amigo para consumir bebidas alcohólicas, pero este le hizo un corte con cuchillo en el pecho porque pensó que estaba molestando a su enamorada.

"Yo estaba mal, decepcionado. Un amigo me dice 'tomaremos', le acepté y hemos compartido. Después, una amiga me dice: 'no llores, no sufras por esa persona, no vale la pena. Era su enamorada y le dije que se estaba poniendo celoso, tóxico. De eso me apuñaló con su cuchillo", contó la víctima.