Persisten las filas por la escasez de diésel en surtidores de La Paz

En el país continúan los problemas de abastecimiento de diésel, generando largas filas en distintas estaciones de servicio.

En el departamento de La Paz, camiones y buses deben esperar por varias horas para poder cargar combustible, uno de estos es el surtidor ubicado cerca del Parque Triangular de la ciudad.

Conductores relatan que las filas se extienden por varias cuadras y que la espera puede superar varias horas, lo que complica la logística de transporte en la ciudad y sus alrededores. Esta situación ha generado malestar entre transportistas y usuarios que dependen del combustible para sus actividades diarias.

Muchos ciudadanos expresaron su preocupación porque, debido a las largas filas, no podrán visitar a sus familiares que descansan en los cementerios durante los próximos días. La situación ha generado tensiones y un aumento en la frustración de quienes necesitan desplazarse por motivos personales o laborales.

