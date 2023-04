Piden audiencia con el fiscal Lanchipa por la liberación de presunto violador

SUCRE

La abogada penalista, Jhessica Echevarría y una madre de familia pidieron al Ministerio Público sanciones contra el fiscal cruceño, Juan Carlos Sánchez, por haber absuelto a un violador, según señalan. Un niño de cinco años de edad, en diferentes ocasiones, fue abusado sexualmente por el chofer del bus que le llevaba a su escuela.

"No puede ser posible que un ultraje sexual a un niño de cinco años quede impune, una justicia que perdona, que beneficia a los pederastas y no cuida a los niños, no puede ser llamada justicia, por eso es que ahora estamos con la madre de la víctima aquí en la Fiscalía General del Estado para solicitarle una audiencia al fiscal Lanchipa", mencionó.