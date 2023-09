Piden dar con el responsable de atropellar a un niño cuando iba al colegio

El Alto, Bolivia

Cuando iba a su colegio, un niño de 12 años fue atropellado por un vehículo que circulaba a gran velocidad por la zona Villa Dolores F, de la ciudad de El Alto. Además, el conductor no lo auxilió y se dio a la fuga dejando al pequeño tendido en medio de la calle.

Cámaras de seguridad captaron el momento, donde además se observa que personas que estaban en el lugar y otros choferes tampoco ayudaron al menor.

En las imágenes, se ve que la víctima baja de un minibús y se dispone al cruzar al frente. Sin embargo, cuando estaba a pocos centímetros de pisar la acera, un automóvil lo embiste y atropella. Algunas de sus pertenencias incluso salen volando. El chofer ni siquiera desaceleró y, más bien, se escapó.

Actualmente, el pequeño se encuentra en el hospital Holandés.

Además del daño físico, el menor quedó en estado de shock con problemas para hablar e incluso comer.

"Mi hermanito está en shock, no quiere comer, no habla. Le pregunto y dice que no se acuerda de nada. 'Solo se que algo pesado he sentido, creo que me ha pasado el auto por encima del pie', dice", agregó.