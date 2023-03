Piden investigar al fiscal de Santa Cruz por irregularidades en el caso "Ítems Fantasmas"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) informó irregularidades en los movimientos económicos dentro de la investigación por el denominado caso ‘ítems fantasmas’. Entre los investigados se encuentra el fiscal Departamental de Santa Cruz, Róger Rider Mariaca Montenegro.

Con respecto a las acusaciones al fiscal departamental por supuesto movimiento económico a su favor en caso ítems fantasmas, el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Pacheco, pide a Mariaca que aclare esta situación.

“Como cruceños y como autoridad desde el inició de las investigaciones clamamos justicia porque le han robado millones a Santa Cruz, por ética el doctor Mariaca debería aclarar del porque esos movimientos económicos. Queremos que se recupere el dinero que se le ha robado a todos los cruceños, hasta el último centavo”, aseveró Pacheco. “Esperamos que sigan las investigaciones y que sigan cayendo los corruptos”, añadió.

Por su parte, Juan Carlos Medrano, concejal de Comunidad Autonómica (CA), pidió al fiscal de distrito que explique las acusaciones en su contra por supuesto movimiento económico a su favor en el caso “ítems fantasmas”.

“Salió un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), donde el fiscal Mariaca habría transferido a la cuenta de una menor de edad que sería la hija de un pariente o un familiar cercano la suma de más de 400 mil bolivianos”, afirmó.

¿Por qué transferir a otra cuenta si finalmente (ese dinero) va volver a la cuenta de él? Se preguntó Medrano. “Creemos que esta situación tiene que ser investigada y esclarecida por el mismo fiscal Mariaca que esta a la cabeza de los ítems fantasmas”, indicó.

Además, señaló que “esta investigación no está avanzando, no tenemos hasta la fecha ni un boliviano recuperado, lo más sano es que el señor Mariaca salga de la cara a la opinión pública y le diga la verdad, para quien era los fondos que él estaba transfiriendo”.

Por su lado, el fiscal de Santa Cruz, Roger Mariaca, se refirió al informe de la UIF en donde se mencionan “movimientos extraños” en cuentas bancarias relacionadas a su persona.

Mariaca en conferencia de prensa dijo “en ese año mi persona era un abogado, no sabía que iba a ser fiscal departamental, ejercía mi profesión, no era funcionario público, no manejaba bienes públicos del Estado ni de la Alcaldía Municipal”.

El fiscal de distrito reiteró “mi persona no era funcionario público en ese entonces, los movimientos no los conozco, porque no he tenido acceso a ningún informe que haya podido elevar la UIF”.

Finalmente, el vocero de Asuntos Jurídicos del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, afirmó que no se referirán respecto a la investigación financiera contra Mariaca, esperan un informe oficial, por otro lado, manifestó que hay un avance en el caso ítems fantasmas.

“Como institución no podemos pronunciarnos al respecto porque desconocemos el contenido del mismo por su carácter reservado y cualquier información de personas que estén involucrados en el caso compete a la UIF”, sostuvo.