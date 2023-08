Santa Cruz, Bolivia

Tras el clamor de ayuda de una madre colombiana desesperada por hallar con vida a su hijo, la Policía logró dar con el paradero del desaparecido este miércoles.

Juan David Pasichana Salinas de 28 años, estaba desaparecido desde el pasado 18 de agosto, su madre desde Colombia, había perdido contacto con él desde esa fecha, y recientemente recibió una llamada donde le pedían un rescate para entregar a su hijo.

"Un señor me hizo una videollamada y me dijo: vea acá le tengo a su hijo, se me robó una plata, él es un ladrón y necesito que me envíe tres millones de pesos colombianos para pagar esa deuda”, relata la madre.