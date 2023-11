"Pidió disculpas": Declaró el joven que dejó aterradora carta en un colegio de La Paz

La Paz, Bolivia

El estudiante que envió cartas con amenazas de dañar a estudiantes, padres de familia y maestros de distintos colegios de La Paz declaró ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El joven no fue aprehendido, pidió disculpas a las unidades educativas involucradas y la investigación continúa.

El menor puso en riesgo a su familia todo por un reto viral que además le deja con antecedentes penales por el delito de amenazas.

Las autoridades llaman a la calma y aseguran que el acusado no es una amenaza para la sociedad. Se espera la decisión fiscal en el caso.

"No imiten ni copien con ningún pretexto ese tipo de retos, que ha causado miedo y zozobra en diferentes unidades educativas, con solicitudes de suspender las clases", agregó Bazoalto.

La abogada de la familia del estudiante indicó que su intención no era llegar a situaciones de violencia. Además, aseguró que se coadyuva con la justicia en los actos investigativos.

"Jamás ha tenido el ánimo de realizar ninguna actuación que tenga estas repercusiones", afirmó la abogada Aida Camacho, refiriéndose a que el acusado no calculó la magnitud del daño que podía ocasionar. "Se trata de una nota que no ha sido reflexionada, que no ha tenido ningún tipo de intencionalidad que hubiera querido alarmar a nadie. Sin embargo, alarmó a la comunidad estudiantil de la zona sur", agregó.