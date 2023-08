Pobladores de Vichuloma expresan su temor por el nacimiento de una oveja sin cabeza

Cargando...

Oruro, Bolivia

Preocupación en comunarios de la población de Vichuloma, a 9 kilómetros del departamento de Oruro, una oveja murió a los pocos minutos de nacer. El borrego presentaba características extrañas, malformaciones y sobre todo no tenía cabeza.

"Pero no tiene su cabeza, nada. Así esta el animalito", muestra la propietaria, que se muestra temerosa. "Me asusté al verle, no tiene su cabeza, algo le cuelga del cuello, sus patitas también están deformadas (...) No sabemos qué hacer", declaró a un medio local.

De acuerdo a los datos brindados por los pobladores este es el segundo caso, el primer hecho de animales con malformaciones se registró en Chaupiorcco. Atemorizados por lo ocurrido, creen que todo se debe a la contaminación ambiental, provocado por algunas empresas.

"Yo vivo con mis ovejitas, esto nunca había ocurrido, ahora siempre ha pasado (...) Me da pena, yo vivo de mis ovejitas, antes dos gemelitos igual han muerto (...) Había agua detenido repleta de minerales, eso pudo causar esta terrible situación", se lamentó la propietaria. "Sospechamos que las aguas que rebalsan están contaminan, afectan el alimento de nuestros animales, que crece en los campos", indicó una comunaria.

