Policía acusado de violar a sus hijas podría quedar en libertad; víctimas temen por sus vidas

Santa Cruz, Bolivia

Una valiente madre de familia alzó la voz y denunció a su esposo, un sargento de la policía, por abusar sexualmente de sus dos hijas, de 16 y 12 años; sin embargo, la mujer vive con el temor constante a que el uniformado sea liberado.

Los perturbadores hechos, según la denuncia, se habrían desencadenado desde 2016 y la revelación de estas agresiones desgarradoras surgió en un momento tenso, cuando la madre confrontó a su hija mayor por no haber presentado una tarea escolar.

“Mi hija me dijo: ‘mamá hay algo grave que está pasando, mi papá me está violando’. Me quedé en shock, no sabia que hacer y tras algunos minutos mi otra hija salió de su cuarto y se quebró en llantos diciéndome que también sufría de abusos”, relató la mamá.