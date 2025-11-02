Policía de La Paz desplegará 1.800 efectivos para la seguridad durante la transmisión de mando presidencial

El comandante departamental de la Policía de La Paz, general Gunther Agudo, informó que se desplegarán alrededor de 1.800 efectivos policiales en distintos puntos de la ciudad como parte del operativo de seguridad previsto para la transmisión de mando presidencial que se realizará el próximo sábado 8 de noviembre.

“Dentro de lo que es el Comando Departamental de La Paz, vamos a disponer de un aproximado de 1.800 servidores públicos policiales en diferentes tipos de servicio. El comando departamental viene realizando reuniones con Cancillería y otras instituciones para brindar la seguridad necesaria en la transmisión de mando el día sábado 8 de noviembre”, señaló el general Agudo a la Red Uno.

El dispositivo de seguridad incluirá el resguardo de las rutas oficiales, la vigilancia en inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo y Plaza Murillo, además de controles de acceso y seguridad en los principales hoteles, aeropuertos y puntos de concentración donde se prevé la presencia de dignatarios de Estado y delegaciones internacionales.

De manera coordinada, se realizará también el desplazamiento de unidades militares, en el marco del plan conjunto de seguridad entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los actos protocolares y mantener el orden público durante toda la jornada.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play