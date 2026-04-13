Policía desarticula acopio ilegal de gasolina en Chuquisaca y aprehende a siete personas

Un operativo basado en inteligencia permitió identificar y desarticular un punto ilegal de almacenamiento de combustible, con el secuestro de miles de litros y varios vehículos.
13/04/2026 16:12
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La Policía Boliviana en el departamento de Chuquisaca intervino un punto clandestino de almacenamiento de combustible en la zona de Molle Mocko, donde se logró la aprehensión de siete personas.
Durante el operativo, se secuestraron aproximadamente 10 mil litros de gasolina, almacenados en bidones, además de cuatro vehículos que presuntamente eran utilizados para el traslado y distribución del combustible.
Investigación y seguimiento
La intervención fue resultado de un trabajo coordinado entre distintas unidades, liderado por el Centro Especial de Investigación Policial, que realizó labores de:
Estas acciones permitieron ubicar el punto de acopio ilegal y proceder con la intervención.
Elementos incautados
En el lugar se hallaron:
Acción contra actividades ilícitas
Desde el Comando Departamental de la Policía Boliviana se destacó el operativo como parte de las acciones para combatir el comercio ilegal de combustibles.
“Reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad, el orden y el bienestar de la población. No bajaremos la guardia”, señalaron.
Investigación en curso
Las siete personas aprehendidas serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se continúa con las investigaciones para determinar el alcance de la red.
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