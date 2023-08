Policía responde a Marset: "Sus mensajes no afectarán nuestro trabajo; lo vamos a encontrar"

Santa Cruz, Bolivia

En una conferencia de prensa realizada desde la ciudad de Santa Cruz, el Comandante Nacional de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, expresó su respaldar al director de Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Ismael Villca, a quien el uruguayo Sebastián Marset lo acusó de haberle dado la alerta sobre la orden de aprehensión en su contra.

Álvarez, junto a un grupo de oficiales de alto rango, expresó de manera contundente el rechazo absoluto de la institución policial a lo que describió como "una acusación fraudulenta y temeraria". Según el comandante, las intenciones detrás es provocar desconfianza y confusión en la opinión pública, con el objetivo de perturbar la actividad policial y favorecer a Marset y su organización criminal.

"Sebastian Marset, sus mensajes no afectarán nuestro trabajo", declaró Álvarez. "Lo vamos a encontrar y lo vamos a detener. Utilizaremos todos los medios legales a nuestra disposición para asegurarnos de que sus acciones no queden impunes". Enfatizó que la policía no parará en su búsqueda y que la única forma de poner fin a sus operativos es que Marset se entregue a las autoridades.