Policías destituidos hace cinco años piden su reincorporación y anuncian que “dirán su verdad”

Tras cinco años de silencio y lucha administrativa, un grupo de más de 100 policías destituidos de la institución del orden busca recuperar su uniforme y limpiar su nombre. Los exefectivos presentaron formalmente sus documentos ante el Tribunal Disciplinario de la Policía, exigiendo la revisión de los procesos que —aseguran— estuvieron plagados de irregularidades y motivaciones políticas.

“Soy el suboficial Javier Triguero Pairumani, presidente actual de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (ANSSCLAPOL) de Santa Cruz. Solicitamos muy respetuosamente acompañarnos el día de hoy a las 18:30 en las puertas de la Catedral. Hoy vamos a decir nuestra verdad, hoy ya sin mordazas vamos a contar al pueblo boliviano todas las vicisitudes que nos tocó pasar durante estos años”, expresó Triguero, convocando a una concentración pública.

El dirigente denunció que los policías fueron “injustamente dados de baja, perseguidos penal y disciplinariamente, sin derecho a una legítima defensa”, y que sus familias también resultaron afectadas por las decisiones tomadas en aquel entonces. “Hoy pedimos justicia, pedimos reincorporación, no pedimos impunidad. Pedimos revisión, y van a encontrar en cada uno de los procesos una serie de aberraciones legales”, subrayó.

Entre los destituidos también figura el excomandante departamental de Santa Cruz, coronel DESP. Miguel Mercado, quien aseguró que las bajas no respondieron a motivos disciplinarios reales, sino a diferencias políticas con autoridades de la época.

“La única irregularidad para ellos es que contradecimos sus designios. Los masistas pensaban que la Policía le pertenecía al partido y no que era de toda la sociedad”, afirmó Mercado. “En esa época actuamos como debía hacerlo una policía institucionalizada y al servicio del pueblo”, añadió.

Los exefectivos esperan que la nueva dirección del Tribunal Disciplinario revise cada caso con imparcialidad y transparencia, y que se restituyan los derechos de quienes, según dicen, fueron apartados por causas ajenas al cumplimiento de sus deberes.

“No buscamos enfrentamientos, queremos justicia y verdad”, concluyó Triguero, reiterando la invitación al acto público frente a la Catedral cruceña.

