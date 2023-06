"Policías fueron golpeados": Persecución policial en Colomi por un vehículo 'chuto'

Cargando...

Colomi, Cochabamba

Personal policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Sacaba interceptó un motorizado 'indocumentado', en la carretera a Colomi. Tres personas fueron aprehendidas y acusadas de causar lesiones y de portar un arma de fuego.

Uno de los detenidos tiene una herida de bala en la pierna y se encuentra hospitalizado en una clínica privada. Dos personas habrían intentado evadir el control de los uniformados, cuando fueron capturados, comunarios agredieron a los oficiales.

Es al tratar de resguardar su integridad que uno de los policías habría hecho uso de su arma reglamentaria, resultando herido uno de los detenidos.

"Los policías realizaron una persecución, por inmediaciones del kilómetro 47, a la altura de alto Colomi, zona del Cañadón. Los efectivos lograron interceptarlos, arrestan a los ocupantes, dos sujetos (...) Uno de los policías realizó dos disparos de su arma reglamentaria, uno hacia el cielo y otro con dirección al piso, este último se proyecta de la calzada al pie de uno de los agresores", indicó el director de la Felcc, Cnl. Medinacelli

Posteriormente los efectivos fueron llevados hasta una comunidad de Colomi, donde proceden a retenerlos. Al lugar llegó un contingente policial que aprehendió a los tres involucrados, una de estas personas estaba en posesión de un arma de fuego, que le sustrajo a uno de los oficiales. Un hombre identificado como Jaime H. C. hizo la entrega de la pistola.

Los efectivos heridos recibieron atención médica en la Caja Nacional de Salud (CNS), que demoró en brindarles auxilio médico.

"Hemos tenido que recurrir a nuestro Comandante Departamental, quien realizó gestiones para que la CNS pueda brindar la atención correspondiente, sin embargo, consideramos que esto no debería ocurrir, es algo reprochable", remarcó Medinacelli.

El vehículo retenido fue precintado y operaba con el logotipo de un radiotaxi. Responsables del "Sindicato 4 de Junio", aseguraron que el motorizado usaría su logotipo pero no sería uno de sus afiliados.

"No pertenece a nuestra empresa de radiomóviles, además contamos con un reporte fotográfico y podemos asegurar que tenemos un móvil con el mismo número, pero es tipo noah y de color azul. He incluso el logotipo no coincide con el que usamos", remarcó la responsable.