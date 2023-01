Ponchos Rojos instalan vigilia en el penal de Chonchocoro

La Paz, Bolivia

Cerca del mediodía de este martes, un grupo de Ponchos Rojos llegó al penal de Chonchocoro, donde se encuentra recluido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para realizar una vigilia. Aseguran que su objetivo es impedir que más parlamentarios internacionales visiten a la autoridad y también evitar que salga de ese centro penitenciario.

En días pasados, los parlamentarios Víctor Gonzales de la derechista Vox de España, y Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano de Chile llegaron a Santa Cruz de la Sierra y cuestionaron la labor violenta de la Policía en esa ciudad. A ellos, les enviaron una advertencia.

Así, expresó su molestia por la llegada de parlamentarios internacionales al país y manifestó que harán vigilia para impedir que se aproximen al penal en La Paz.

"Molestos con estos legisladores de la derecha fascista, que aquí ayer estaban pidiendo justicia. Estos legisladores de otros países si no saben la realidad de lo que ha pasado el 2019 en el golpe de estado, mejor que no vengan a pedir justicia. Desde hoy, nosotros advertimos que estos caballeritos no vuelven acá. Desde hoy, ya se está controlando el acceso a Chonchocoro, ellos lo han buscado", agregó.