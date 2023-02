Por falta de material de construcción, el sueño de doña Pilar de tener una vivienda se paraliza

Cochabamba, Bolivia

El sueño de doña Pilar Reyes de tener una vivienda está paralizado debido a la falta de material de construcción y también mano de obra.

Por eso, la obra se detuvo y el albañil espera que pronto llegue lo necesario para terminar la casa. Los muros ya fueron terminados, pero aún falta el piso y el techo.

"He hecho levantar esta mi casita casi de la nada y ahora no tengo fierros. Un arquitecto nos ha enviado a dos albañiles jóvenes, gracias a Dios, me han ayudado. Estaban dos semanas y ahora ya se han ido. Tenía otro albañil y se lo he pagado de una semana que ha trabajado. Necesito materiales para terminar mi casa", contó doña Pilar.