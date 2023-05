Por "tecnicismo judicial" de la Defensa la sentencia está en suspenso

Cargando...

Este lunes 22 de mayo Yelsid Chileno Mamani (26) confesó haber asesinado a Rosa Cabezas (45) y fue sentenciado a 30 años de cárcel en el Abra sin derecho a indulto, pero su abogada de defensa no renunció a los plazos procesales de la apelación restringida y fue enviado con detención preventiva por 6 meses al penal de máxima seguridad de El Abra.

Ni el juez ni los acusadores entendieron el actuar de la abogada particular del asesino puesto que éste confesó el delito. Si en 10 días no interponen un recurso, la sentencia quedará ejecutoriada (fija y firme) y se anulará la detención preventiva.

"El acusado asumió ante el tribunal totalmente su autoría, reconoció ser el feminicida. Es un psicópata, es peligroso, es imperativo que en estos temas se haga efectivas las sentencias de forma inmediata. Penosamente por el mal asesoramiento, han preferido querer apelar y eso es lo que ha generado en plena audiencia que efectuemos un debate de las medidas preventivas. Estaremos expectantes de que el equipo de abogados que tiene el feminicida, valore muy bien esta situación (...)", remarcó el abogado de la familia Cabezas, Nelson Cox.

Recordemos que Rosa C.V., fue encontrada descuartizada, al interior de un refrigerador, dentro de bolsas negras en una vivienda alquilada en un inmueble de la calle Teniente Arévalo y La Paz. La audiencia de medidas cautelares de Yelsid Ch. M. se realizó en el municipio de Colcapirhua, con un fuerte resguardo policial.

Feminicidio de Rosa: Audiencia de Yelsid Chileno Mamani. Foto: Red Uno

"Evidentemente el admitió el delito, como pudieron ver, sin embargo a propia decisión de él mismo no ha querido justificar lo admitido. Nosotros sólo somos abogados, no somos familiares, para que se pueda tomar una decisión a priori. Después de esto tendremos una reunión con el mismo, nos sujetaremos a la salida que el ha pedido de procedimiento abreviado (...) Se ha pedido detención preventiva, porque se tienen que continuar con algunos actos investigativos, para nosotros no produce efecto, porque él ya admitió el hecho, simplemente se tiene que ejecutoriar esa sentencia", remarcó la defensa legal de Chileno.

El Ministerio Público indicó que Yelsid Ch. M. fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto, pero la determinación es apelable por las partes. "Al no haber renunciado el mismo a los plazos procesales y considerando que se encuentra en calidad de aprehendido, se ha tenido que dilucidar la aplicación de la audiencia de medidas cautelares. En esta el Ministerio Público acreditó la existencia de peligro de riesgo de fuga y obstaculización, por lo cual se dispuso la detención preventiva mientras dure esa etapa recursiva (...) De forma preventiva fue llevado al penal de El Abra", remarcó el Fiscal de Materia, Edson Orellana.

Rosa fue vista por última vez la mañana del 13 de mayo de 2023, en el municipio de Tiquipaya. Fueron sus familiares quienes comenzaron su búsqueda y denunciaron su desaparición ante la Policía, instancia que aperturó el caso por el delito de Trata de Personas. El 20 de mayo a través de la triangulación del teléfono de la víctima, se pudo dar con la ubicación de un inmueble, donde se halló un refrigerador que contenía seis bolsas negras con el cuerpo de la víctima de 45 años, descuartizado en 25 pedazos y tenía una data de muerte de 4 a 8 días.

"Se ha emitido una sentencia, que está firme por 30 años. Esa sentencia al no haber renunciado la defensa a los plazos de impugnación, se le abre la posibilidad de que pueda apelar, una vez que se adquiera la ejecutoria de esa sentencia, se va transformar su detención preventiva en cumplimiento de condena. Mientras no se ejecutoria, tenía que emitirse una detención preventiva, pero porque existen riesgos procesales que hacen latentes que el imputado se de a la fuga o pueda obstaculizar, se ha determinado la detención preventiva, esta durará mientras se ejecute la sentencia, he puesto un tiempo de 6 meses", remarcó el Juez Cautelar, Dr. José Gutiérrez Moscoso.

La familia pide la pena máxima

El diputado Renán Cabezas del Movimiento al Socialismo (MAS), remarcó su pedido de justicia, aseguró que no descansará hasta que se conozca toda la verdad, porque la familia sospecha que Yelsid tendría cómplices, por la terrible forma en que su hermana perdió la vida.

"Hemos sepultado a nuestra hermanita, le dimos cristiana sepultura en nuestra comunidad, que queda a 4 horas de Cochabamba. Veo que se sigue actuando de forma malintencionada, primero reconoce su culpa, dice que se va ir a proceso abreviado, luego indican que apelarán. Significa que hay más implicados, otras personas deben ser investigadas (...) Si esto va seguir, nosotros no tenemos problema de llegar a un proceso ordinario, queremos que se sepa la verdad de los hechos", indicó el diputado

"Cuando el dice que va apelar, porque esta abriendo una puerta (...) Alguien está detrás de esto", concluyó Cabezas. Las mascotas de Rosa, dos canes fueron puestos al resguardo de la familia, uno estará en La Paz y otro permanecerá en Cochabamba.