"Por una bala perdida": Niño fue herido durante una persecución policial

Santa Cruz, Bolivia

Luego de que antisociales intentaron atracaron una tienda en el noveno anillo de la avenida Banzer, personal policial del Grupo Delta realizó una persecución a los delincuentes, que realizaron disparos contra los uniformados en inmediaciones del barrio oriental, producto de este hecho una bala impactó a un menor de 6 años.

La bala perdida hirió al pequeño, este fue trasladado hasta la Caja Nacional de Salud (CNS) para recibir atención médica, mientras que la policía logró arrestar a uno de los atracadores y el otro se dió a la fuga.

El delincuente capturado casi fue linchado, por la turba enardecida, que le reprochaban el haber herido de bala a un niño de 6 años.

"Escuchamos los disparos, todo parece indicar que eran ladrones que es estaban escapando, al salir no me percaté que era mi sobrino que estaba afuera y menos que estaba herido. Veo que atraparon a un de los delincuentes, pero no sé si es el que disparó a mi sobrino", contó el tío.