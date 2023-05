Prada: “El MAS no tiene dueños ni patrones, le pertenece al pueblo y a las organizaciones sociales”

Santa Cruz, Bolivia

En un acto público realizado en Santa Cruz el viernes 26 de mayo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene “dueños ni patrones” y que pertenece a las organizaciones sociales. Sus declaraciones se produjeron durante la inauguración de las obras de la nueva sede de la Federación Departamental de Mujeres “Bartolina Sisa”, donde destacó la importancia del MAS como instrumento político del pueblo.

“Somos masistas y aunque a veces no quisieran que estemos aquí, vamos a estar porque aquí también es nuestro instrumento político, es del pueblo, no le pertenece a nadie. Dentro del instrumento político tampoco hay dueños, no hay patrones”, enfatizó Prada.