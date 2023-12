Presentan denuncia penal contra 18 estudiantes de Comunicación

Cargando...

El director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Gabriel René Moreno, Franklin León, informó este viernes que sentó una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, contra 18 estudiantes que se habrían graduado con documentación falsa.

Los delitos por los que se los acusa son: falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado. La autoridad manifestó que fue engañado en su buena fue al entregar la titulación a los 18 estudiantes implicados. "No han hecho los cursos del diplomado, no se inscribieron, no vencieron, no pagaron matrícula y ellos nos traen un documento oficial del posgrado para que nosotros empecemos (con la titulación)", aseveró León.

Todo se inició con la denuncia que realizó el Centro Interno de Estudiantes de la carrera de Comunicación Social. Los dirigentes dieron a conocer que los estudiantes presentaron documentos falsos ante la Facultad de Humanidades para poder graduarse y obtener el título profesional.

Por su parte, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a través del vicerrectorado, también informó que se inició una auditoría interna para determinar cómo fue que los 18 estudiantes habrían logrado la titulación sin cumplir con los requisitos exigidos por dicha Casa Superior de Estudios.

Cargando...