A decir de Jorge Franco, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el proyecto del tramo Buena Vista - Las Cruces, tiene un sobreprecio de al menos $us 60 millones.

“El proyecto de más de $us 200 millones, tiene un sobreprecio de $us 60 millones, invitamos a la ABC a mesas técnicas, pero no asisten”, explicó Franco en Que No Me Pierda.

Entre sus observaciones, mencionó que este proyecto "no demuestra lo que vale", y cuestionó que se habla de construir 17 puentes, y al menos 44 intervenciones de alcantarilla.

Cabe recordar que anteriormente la Gobernación habló de al menos 5 alternativas para abaratar los costos, sin embargo, desde este lunes cuando se instaló el bloqueo en la zona, no se llegan a acuerdos.

Franco advirtió que el proyecto no cuenta con "el diseño final del tramo uno", y dijo además que esta obra podría financiarse con menos de $us 100 millones.

El bloqueo por este tramo carretero cumplirá su quinto día este viernes. Los manifestantes exigen la firma del convenio intergubernamental para construcción del tramo Km 13- Las Cruces- Buena Vista.