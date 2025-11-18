Presidente proyecta al Beni como región para unir a otros países  

El presidente Rodrigo Paz participó la mañana de este martes en los actos cívicos por el 183 aniversario del departamento de Beni. El mandatario estuvo acompañado del ministro de la presidencia José Luis Lupo, el gobernador de Beni Alejandro Unzueta, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila y autoridades locales.

Inicialmente participó de la entrega de las ofrendas florales, posteriormente en la iza de la bandera y entonación del himno nacional.

En la ocasión el presidente Paz dijo que se construye un gobierno para el servicio de la gente porque la ideología no da de comer (…). Se fueron 60.000 millones de dólares, tenemos una deuda externa de 40.000 millones de dólares y no es momento de abandonar la patria. El Beni nace por una necesidad de consolidar la patria para construir una visión nacional”, manifestó Paz.

Cuestionó al exgobierno de que sirvió el gas y el litio que nunca llegó y no se invirtió esos recursos en la educación. Hoy la Cancillería se convirtió en un nexo para que el mundo venga al Beni y todas las regiones del país.

Agregó que el Beni tiene un potencial para relacionarse con los países vecinos como Chile, Perú, Brasil, Paraguay. “El Estado no es de un partido, es de los bolivianos y no es para servir a un caudillo o un partido político”.

A la policía y las Fuerzas Armadas, el presidente encomendó la protección de los grandes reservorios que servirán para el desarrollo del país.

El gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, dijo que “Hoy no es una fecha más en el calendario, es un llamado a recordar a quienes nos precedieron y rendimos homenaje a nuestros 18 pueblos originarios”.

El gobernador proyecta que a futuro el Beni se convierta en un Hub de exportaciones hacia el Perú y Brasil. El gobernador pidió al mandatario concluir la construcción el puente de San Ignacio de Moxos.

Mira la programación en Red Uno Play