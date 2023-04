Primer postulante a las elecciones judiciales no fue aceptado

En horas de la mañana, el ciudadano José Romero Sandoval, primer aspirante al Tribunal Agroambiental, acudió al Palacio Legislativo para presentar su postulación, pero la misma no fue aceptada.

Ante tal situación, Romero tiró sus documentos al salir del Palacio Legislativo porque, según él, rechazaron su postulación.

"Soy abogado, José Romero Sandoval, he venido a postularme, todo (está) amañado, todo (está) digitado. No quieren (recibir mi postulación). Aquí está toda mi documentación sellada. Me piden argumentos que no valen. Discúlpenme, no creo en la justicia”, aseveró enfadado el jurista.