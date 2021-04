Principales ganadores de los Premios de la Academia 2021

Cargando...

EE.UU.

Los Premios de la Academia fueron entregados el domingo en una ceremonia en Los Ángeles transmitida en vivo por el canal de televisión ABC.

A continuación, la lista de los ganadores en las principales categorías:

MEJOR PELÍCULA

"Nomadland"

MEJOR ACTOR

Anthony Hopkins - "The Father"

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand - "Nomadland"

MEJOR DIRECTOR

Chloe Zhao - "Nomadland"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Youn Yuh-jung - "Minari"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

"Promising Young Woman"

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

"The Father"

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Soul"

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

"My Octopus Teacher"

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

"Another Round" (Denmark)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Fight for You" - "Judas and the Black Messiah"