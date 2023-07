Procesan a funcionario de Zoonosis que trató de arrojar a un perro vivo al botadero

Cargando...

El responsable de la Policía Forestal y Preservación del Medioambiente (Pofoma) de Potosí, capitán Víctor Navia, confirmó que se ha registrado un caso de biocidio en la ciudad capital de dicho departamento, luego de que la institución recibiera una denuncia por la presencia de cadáveres de canes en un barrio de la urbe.

«Tenemos una persona imputada, la cual seguramente con la investigación que se hará se tendrá más luces sobre el caso. Tenemos entendido que personal de Zoonosis estaba trasladando canes muertos al botadero municipal, en ese entendido, recibimos denuncia que un can todavía estaba con vida, personal de Pofoma va a realizar los primeros actuados investigativos y posteriormente pasar a conocimiento del Ministerio Público y proseguir con las investigaciones», enfatizó.

La Ley 700 para la Defensa de los Animales, Contra la Crueldad y el Maltrato, promulgada en 2015, establece una pena de 2 a 5 años de cárcel a quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal.

Sin embargo, no se descarta que la persona encargada del traslado de los cadáveres de los animales no haya tenido conocimiento sobre que uno de ellos no estaba con vida, hipótesis que a pesar de ser poco veraz, está siendo considerada por las autoridades jurisdiccionales.

