Profesionales de salud cumplen paro de 24 horas por falta de pagos

Los servicios de salud del primer y segundo nivel acatan desde hoy un paro movilizado, medida asumida por los profesionales del sector en demanda de la cancelación de sueldos retrasados, pagos a personal de contrato correspondientes a octubre y noviembre, además de la regularización de descuentos justificados, reposición de ítems y la recontratación de profesionales para la gestión 2026.

Como parte de la protesta, el sector anunció cacerolazos durante la mañana, mientras que la atención en los centros médicos se mantiene reducida únicamente a emergencias y pacientes programados. Los nuevos pacientes y los derivados no están siendo atendidos.

En el hospital de la Villa Primero de Mayo, varios pacientes expresaron su molestia al no poder acceder a una consulta. Una paciente que llegó desde el octavo anillo relató que buscaba atención con un traumatólogo, pero fue informada de que el paro se extendería por tres días.

“La gente sufre bastante. Algunos duermen acá, otros llegan desde la madrugada para sacar ficha… y encontrarse con esto es muy duro”, reclamó, pidiendo a las autoridades resolver de inmediato el conflicto.

Además del paro de hoy, los trabajadores en salud anunciaron un paro adicional de 48 horas para miércoles y jueves, lo que sumará tres días consecutivos sin atención regular y afectará a miles de pacientes que dependen del sistema público.

Las autoridades aún no se han pronunciado sobre una posible solución, mientras los usuarios esperan que el conflicto no se prolongue.

