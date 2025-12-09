Pronostican cambios climáticos bruscos en Santa Cruz: aquí todos los detalles

La semana inició con vientos del sur moderados y un ambiente parcialmente nuboso, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, quien detalló que este martes las ráfagas alcanzarán los 25 km/h, con temperaturas entre 21 °C y 31 °C. “En la tarde se va a sentir un poco más el calor”, adelantó el especialista.

Martes a jueves: nubes, lluvias y cambio de vientos

Para este martes se prevé una jornada predominantemente nublada, con 19 °C de mínima, 28 °C de máxima, 14 mm de probabilidad de lluvia, humedad del 77% y vientos suaves de 4 km/h. Hacia la tarde, el viento rotará al norte, tendencia que se fortalecerá durante el miércoles.

El miércoles continuará nublado y más cálido, con temperaturas entre 18 °C y 32 °C, y una precipitación estimada en 12 mm, acompañada de vientos de 6 km/h.

El jueves se mantendrán los cielos cubiertos, aunque sin lluvias (0 mm). Las temperaturas irán de 19 °C a 32 °C, y los vientos aumentarán a 8 km/h, antes de intensificarse con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en horas de la noche.

Riesgo por crecida de ríos

Alpire advirtió que el incremento de lluvias podría generar crecidas en los ríos Yapacaní, Ichilo y Piraí, con eventuales desbordes que afectarían sembradíos y comunidades cercanas.

“Debemos tomar previsiones”, enfatizó el agrometeorólogo, conocido como el “Señor del Clima”.

Panorama en las regiones de Santa Cruz

Región Metropolitana (Santa Cruz de la Sierra)

Tendrá una semana mixta, con intervalos de estabilidad e inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 32 °C, con lluvias previstas para lunes, jueves y viernes, y ráfagas del norte que podrían llegar a 70 km/h el jueves.

Valles cruceños

Registrarán mínimas de 10 °C y máximas de 29 °C, con vientos del norte que alcanzarán los 45 km/h y lluvias dispersas durante toda la semana, bajo cielos parcialmente nublados.

Cordillera

Las temperaturas variarán entre 17 °C y 35 °C. El jueves se esperan vientos moderados con ráfagas superiores a 50 km/h, sobre todo en Cabezas y Charagua. Habrá días claros, lluvias el lunes y chubascos el viernes.

Chiquitania

Presentará valores entre 22 °C y 34 °C, con fuertes ráfagas del norte que podrían superar los 70 km/h el jueves. Se anticipan lluvias y chubascos en distintos momentos de la semana, con cielos de parcialmente cubiertos a nublados.

