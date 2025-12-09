Pronostican cambios climáticos bruscos en Santa Cruz: aquí todos los detalles

Para este martes se prevé una jornada predominantemente nublada, con 19 °C de mínima, 28 °C de máxima y vientos suaves de 4 km/h.
09/12/2025 10:36
La semana inició con vientos del sur moderados y un ambiente parcialmente nuboso, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, quien detalló que este martes las ráfagas alcanzarán los 25 km/h, con temperaturas entre 21 °C y 31 °C. “En la tarde se va a sentir un poco más el calor”, adelantó el especialista.
Martes a jueves: nubes, lluvias y cambio de vientos
El miércoles continuará nublado y más cálido, con temperaturas entre 18 °C y 32 °C, y una precipitación estimada en 12 mm, acompañada de vientos de 6 km/h.
El jueves se mantendrán los cielos cubiertos, aunque sin lluvias (0 mm). Las temperaturas irán de 19 °C a 32 °C, y los vientos aumentarán a 8 km/h, antes de intensificarse con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en horas de la noche.
Riesgo por crecida de ríos
Alpire advirtió que el incremento de lluvias podría generar crecidas en los ríos Yapacaní, Ichilo y Piraí, con eventuales desbordes que afectarían sembradíos y comunidades cercanas.
Panorama en las regiones de Santa Cruz
Región Metropolitana (Santa Cruz de la Sierra)
Tendrá una semana mixta, con intervalos de estabilidad e inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 32 °C, con lluvias previstas para lunes, jueves y viernes, y ráfagas del norte que podrían llegar a 70 km/h el jueves.
Valles cruceños
Registrarán mínimas de 10 °C y máximas de 29 °C, con vientos del norte que alcanzarán los 45 km/h y lluvias dispersas durante toda la semana, bajo cielos parcialmente nublados.
Cordillera
Las temperaturas variarán entre 17 °C y 35 °C. El jueves se esperan vientos moderados con ráfagas superiores a 50 km/h, sobre todo en Cabezas y Charagua. Habrá días claros, lluvias el lunes y chubascos el viernes.
Chiquitania
Presentará valores entre 22 °C y 34 °C, con fuertes ráfagas del norte que podrían superar los 70 km/h el jueves. Se anticipan lluvias y chubascos en distintos momentos de la semana, con cielos de parcialmente cubiertos a nublados.
