"Protegí a mi hijito": Triple colisión deja un muerto y siete personas heridas

Cochabamba, Bolivia

Esta martes 19 de septiembre durante la madrugada, Radio Patrulla 110 del municipio de Sacaba, avanzó hasta la zona de Huacanqui, para prestar atención prehospitalaria y rescate, luego de haberse registrado un accidente de tránsito en la carretera al oriente kilómetro 38.

En el lugar se pudo verificar múltiples personas heridas por el hecho de tránsito, entre los heridos están:

Triple colisión al oriente deja una persona fallecida y siete personas heridas. Foto: Fernando Aguilar

Inmediatamente fueron trasladados a emergencias de la Clínica Arebalo, dejando a cargo del médico de turno. La persona fallecida es el conductor del tráiler que protagonizó el terrible accidente de tránsito. El menor de edad que estaba a bordo del minibús recibió el alta médica.

"Solo recuerdo que la cola nos impactó y mi mente se nubló, aparecí en el suelo abrazando a mi hijito de siete años. Al recobrar el conocimiento saqué a mi pequeño, mi hermana se quedó atascada más de media hora, la policía no llegaba. La gente no ayudó en nada, sólo preguntaban, hasta que llegaron los bomberos lograron sacarla del trufi, el médico me dijo que sólo tengo una fractura leve y golpes", contó una de las heridas totalmente conmocionada.