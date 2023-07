Puños y patadas durante audiencia del sujeto acusado de violar a una niña desde los 5 años

Montero, Santa Cruz

Hay consternación en la población del municipio de Montero debido a que un hombre acusado de violar a una niña durante cuatro años ha sido juzgado como menor de edad y enviado con detención preventiva al centro de orientación Cenvicruz por un período de 6 años.

La decisión de juzgarlo como menor de edad ha generado descontento entre los familiares de la víctima, quienes exigen que sea tratado como adulto. Alegan que la última agresión contra la niña ocurrió cuando el acusado ya tenía la mayoría de edad.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo de manera virtual, los familiares de la víctima y el acusado se agarraron a puñetes y patadas. A pesar de los intentos de la policía por separarlos, los esfuerzos resultaron inútiles.

Según la investigación realizada, el individuo habría cometido los abusos sexuales contra la menor desde que esta tenía 5 años, prolongándolos hasta que cumplió 9. La situación salió a la luz debido a una infección que sufrió la pequeña.

"El último abuso ocurrió un 6 de febrero del 2022, ese día él le pegó a mi hija porque no se dejó cometer el delito. Nosotros recién lo percatamos en diciembre cuando la niña presentó una infección, ahí el médico nos dijo que presentaba desgarro por ambos lados (...) Yo senté la denuncia el 14 de diciembre del 2022 y se le dio detención preventiva en Cenvicruz porque durante la audiencia se consideró que era menor", dijo la mamá de la pequeña en contacto telefónico con Que No Me Pierda.