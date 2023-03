"¡Qué difícil es hacer un emprendimiento!": Una "book truck" recorre las calles, pero la falta de normativa impide su trabajo

En redes sociales se ha dado a conocer la historia de un “Book Truck” que recorre las calles paceñas, “Todo Libros” , se trata de una librería móvil que ofrece obras originales para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

¿Qué pasó? Carlos Ramírez Céspedes de 61 años, ha dedicado más de la mitad de su vida a la venta de libros, 34 años exactamente, realizaba este trabajo a través de empresas y distribuidoras, sin embargo debido a la pandemia se vio limitado y con la necesidad de llevar el pan a su hogar.

“Este es un proyecto que nació debido a la pandemia, ya tengo un año saliendo a la ciudad, y por las villas Copacabana, Irpavi, Achumani. En el lugar donde me compran más libros es en la avenida Arce, lo triste es que uno choca con personas que no dejan vender en las calles, las vendedoras” , contó a un medio de La Paz.

Tomó la iniciativa de reinventar su forma de trabajo, usó una combi, la remodeló y adaptó como una librería móvil o Book Truck, estaciona su llamativo vehículo en calles y avenidas.

Pero durante estos últimos meses ha tenido que lidiar con los comerciantes, radiotaxistas y lamentablemente con la normativa burocrática de La Paz, que han frenado el avance de este vehículo que transporta cultura y apoya a los autores, al ofrecer obras originales.

“Qué difícil es hacer un emprendimiento en esta ciudad, acaban de botarme de la avenida Arce los guardias municipales disque a denuncia de las vendedoras que hay por ahí, ya acudí a todas las instancias de la alcaldía y nadie me soluciona en darme un permiso me dicen porque no hay normativa para un " book truck ", ya no sé qué voy a hacer, no se puede trabajar en esta ciudad, perdón por quejarme con ustedes”, escribió Carlos en su cuenta de Facebook.