¿Qué hacer en caso de un secuestro?

Bolivia

El intento de rapto a un menor a la salida de un colegio en Santa Cruz y el secuestro de otro en Cochabamba han conmocionado al país. Afortunadamente, las víctimas están sanas y salvas con sus familias.

En ese sentido, es importante conocer cómo prevenir y qué hacer ante un caso de secuestro, tanto si pasa con los hijos como con personas adultas, ya que nadie está a salvo de sufrir un secuestro, sin importar el nivel social, económico y cultural que tenga la víctima.

Las consecuencias de un secuestro son generalmente devastadoras, tanto para la persona que lo sufre, como para la familia, incluyendo miedo, sufrimiento familiar, dolor, luto y trauma psicológico. En muchas ocasiones las personas que viven una situación así, quedan con secuelas post-traumáticas que les impide llevar a cabo sus actividades cotidianas aunado a la pérdida económica en caso de que se haya pagado por el rescate.

Así, hay medidas de seguridad para evitar ser víctimas de este delito como evitar zonas de riesgo y desconocidas. Tampoco se deben manejar altas sumas de dinero, ni tarjetas bancarias que no sean necesarias y no mantener el dinero en una sola cuenta bancaria.

Cuando se está en la calle, también se recomienda caminar en sentido opuesto a la circulación vehicular, no ser ostentoso ni hacer públicos los logros financieros. Nunca proporcionar datos con los que pudieran localizarle en su negocio, sitios que frecuenta, horarios de trabajo, domicilio o el de sus familiares a gente desconocida. En todo caso, si hay alguna posibilidad de ser víctima, se puede cambiar continuamente las rutas de desplazamiento, además de mantenerse siempre atento y examinar a detalle el entorno para que no haya personas con actitud sospechosa.

Asimismo, es vital enseñar a los niños a no proporcionar información personal a desconocidos y no dejarlos solos. Del mismo modo, establecer alguna palabra clave que solo la familia o gente cercana conozca para validar que se trata de un secuestro real y no de una extorsión.

Internet es una herramienta excelente, pero también es un lugar donde los delincuentes pueden acechar a los menores. Los padres deben estar al tanto de las actividades en línea de tu hijo y de sus “amigos” virtuales, y recordarles que no debe dar nunca información personal por redes sociales o videojuegos.

Ahora, si el secuestro se concreta, es importante mantener la calma, no ser un informante fácil, sino escuchar, analizar y responder. Al hablar, se pude minimizar la situación social y nivel económico, tampoco comentar las posibilidades de la familia para conseguir el dinero. No hay que polemizar con los secuestradores y evitar mirarlos a la cara. Tratar de evitar dar información que pueda poner en riesgo a algún miembro más de la familia.

Si la víctima es un familiar, uno también tiene que mantener la calma. Además, tener los teléfonos desocupados y prepararse para recibir la probable llamada de los secuestradores. Cuando se establezca el contacto, hay que demostrar una actitud cooperativa, no comprometerse a dar grandes cantidades de dinero, junto con repetir la imposibilidad de conseguir efectivo fácilmente.

El Código Penal de Bolivia sanciona con 5 a 15 años de presidio a los secuestradores. Además, si como consecuencia del hecho la víctima resulta con graves daños físicos o el culpable consigue su propósito, la pena será de 15 a 30 años de presidio. Finalmente, si el secuestrado pierde la vida, se aplicará la pena correspondiente al asesinato.