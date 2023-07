"Quedó sola, no tiene madre ni padre, eran ella y Elif", el triste adiós a la niña atropellada

El Alto, Bolivia

La tarde de este domingo, le dieron el ultimo adiós a la pequeña Elif, la niña que fue atropellada por un chofer que se dio a la fuga en la zona de Villa Dolores, en la ciudad de El Alto.

La joven madre rompió en un llanto desgarrador, pues su hija era su única familia y ahora se ha quedado completamente sola.

La menor de 2 años fue enterrada en el cementerio Mercedario en medio de clamores de justicia.

La pequeña estuvo varios días internadas en el hospital luchando por su vida, pero después de una larga lucha, falleció.

"Ella (la mamá) no tiene familia, no tiene ni mamá ni papá, ella es sola, su única compañía era su hijita, la Elif, pero ahora no tiene nada", lamentó la conocida.