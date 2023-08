"Quería ser abogada": La estudiante que falleció tras intoxicación iba a cumplir 18 años en una semana

La Paz, Bolivia

Rosario, la joven estudiante que falleció luego de seis días en terapia intensiva tras una supuesta intoxicación en un colegio de Mallasa; tenía el sueño de ser abogada.

La adolescente estaba institucionalizada en Aldeas Infantiles SOS, debido a que desde niña fue separada de sus progenitores. Sus padres contaron que habían decidido volver a vivir juntos.

"De chiquita nos la han quitado, nosotros no teníamos recursos económicos, no tenemos mucho dinero. Eso han visto y se lo han llevado de wawa. Añadiendo que acabando el año iba a ir a la casa. Nos hemos comprado un terrenito" , reveló su padre, Abdul Villarreal.

Ahora, sus progenitores aun no pueden creer ni entender lo sucedido. Piden justicia y conocer qué sucedió.

"No sé qué me lo han hecho a mi hija. Estaba sanita, completamente sana estaba mi bebita. Era mi única hija, no tengo más hijos, ahora soy solita con mi esposo. Estoy muy decepciona. Que investiguen bien qué pasó en el colegio", lamentó su madre Sonia Vera.