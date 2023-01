"¡Quiero caminar!": Es el fuerte anhelo y deseo de Gabrielita quien continúa luchando

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

¿Recuerda la historia de Gabrielita Paucara? Es una niña de 7 años, a quien los médicos le detectaron espina bífida a sus 6 meses de nacida, ha sido sometida a dos cirugías, ha pasado más de un año y vimos como el sueño de caminar, correr y jugar, poco a poco se va materializando.

"Mi hijita se pudo operar de sus piecitos, ahora está con yesos, estamos esperando que sus huesos puedan cicatrizar y encallar (...) Las personas que tienen niños con discapacidad me entenderán, duele cuando un médico te dice 'tu hija no va caminar'. Yo no podía dejarla así", contó el padre de Gabriela, William Paucara.

Ahora la pequeña requiere de dos férulas denominados "tutor largo" (son dispositivos utilizados en la estabilización ósea), que está valuado en Bs. 12 mil. "Mi hija va necesitar dos pares de esos tutores, una para el día, con la finalidad de que mi hijita pueda caminar. El otro para la noche, estático", indicó su progenitor.

William es el sustento de su hogar, trabaja como taxista para llevar el pan a su hogar, durante entrevista con la Red Uno indicó que se han logrado estas dos importantes cirugías gracias a la ayuda de la gente y los corazones solidarios de los cochabambinos.

"Me operé en dos ocasiones, la segunda fue de mis rodillas. El doctor me quitó me yeso, pero mis pies estaban delicados, por eso me volvieron hacer y pusieron hilos para que no sangren mis piecitos. No pierdo la esperanza de volver a caminar (...) una vez que pueda caminar, podría ayudar a las personas y los niños", así nos contó su máximo deseo Gabrielita, que ha pasado por situaciones muy fuertes, complicadas de sobrellevar para su corta edad.

Gabriela padece otro tipo de espina bífida que es el meningocele, los médicos les indicaron que esta es una enfermedad congénita.

"Los pies de la pequeña se estaban deformando y cuando esto sucede las cirugías son más complejas. Se realizó la cirugía con los pies se trató de acomodar lo más posible, a su estado normal y se logró en un 80%, posteriormente se programó la operación de las piernas para poder enderezar (...) Ahora requiere dos férulas, este tipo de pacientes los requieren, porque en horas de la noche es donde más se deforman, por los movimientos y contracturas involuntarias que se realizan. Es un tratamiento delicado y de mucha paciencia", señaló el médico que está a cargo.

A las personas solidarias que quieran ayudar a esta pequeñita pueden comunicarse con su papá al 764-03117 o realizar un depósito en la cuenta del BNB: 350- 229- 7200, que está a nombre de Marianela Zambrana.