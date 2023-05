"¡Quiero ser doctorita! Para cuidar a mis papás", es el sueño de la pequeña Adele

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La pequeña Adele de 6 años regresó a su casa luego de 41 días de sobrevivir a ser atropellada por un micro “3V” de transporte público, en la avenida Panamericana. Producto de este hecho quedó muy malherida y su bisabuelo perdió la vida.

Todo ocurrió el pasado 29 de marzo, desde ese momento la familia ha peregrinado buscando ayuda, porque no cuenta con los recursos económicos para pagar su recuperación, a esto se suma que le fue detectada la enfermedad de epilepsia.

Los papás de la menor se reunieron con miembros del sindicato de la línea “3V” y el chofer que la atropelló, señalaron que acordaron de palabra el pago de la cuenta hospitalaria en cuotas, sin embargo a la fecha el aporte es muy bajo, sólo pagaron 4 mil bolivianos, cuando se adeuda más de 100 mil bolivianos.

“El sindicato se comprometió a cubrir todos los gastos, hay grabaciones, lo hicieron de forma pública. Hasta el día de hoy sólo depositaron 4 mil bolivianos”, indicó el abuelo materno. “Estos dirigentes dijeron que estaban ayudando, de esa forma la población dejó de colaborar (…) Por sus declaraciones la gente nos trataba de ‘mañudos’ en las calles”, dijo molesto el papá de Adele.

Qué dice el sindicato de la línea “3V”

Cargando...

El chofer que atropelló a la pequeña ya no trabaja en la línea "3V", así lo señalaron desde su Sindicato. El vehículo permanece en una posta en calidad de secuestrado, mientras dure todo el proceso penal.

La Fiscalía anunció que presentará una acusación contra el conductor que atropelló a la menor, que se encontraba con 0.40 grados del alcohol en la sangre, el límite legal de acuerdo al Código de Tránsito. Estiman que en un mes se llevará a cabo su juicio donde tendrá sentencia condenatoria, el conductor fue beneficiado con medidas sustitutivas tras su audiencia cautelar.

Desde la fiscalía indicaron que se pedirá tres años de detención, acusando al conductor por homicidio y lesiones graves en accidente de tránsito.

“Estamos en conversaciones, estamos en conversaciones (…) Me abstengo a hablar algo más, no le puedo adelantar algo que no hablé. Estamos negociando. El conductor está en estado de shock, por semejante accidente, está traumado. Estamos en tratativas con el hospital”, indicó uno de los dirigentes.

Una pequeña luz en medio de la tragedia

Cargando...

La pequeña Adele tiene sueños y mucha ilusión de recuperarse, ella sueña con salir al parque, estar con sus compañeros de clases.

Con su ternura e inocencia se roba el corazón de quienes la conocen, su padre cuenta que Adele quiere ser doctora. “Cuando le pregunté por qué quieres ser doctora, ella me dijo para cuidarte, cuando estés viejo, yo te voy a cuidar (…) Siento un nudo en la garganta, sé que no debo ponerme mal delante de ella, pero la emoción me gana. Al verla sé que debo luchar por mi niña, me da fuerza”, contó el padre totalmente emocionado a la Red Uno.

“En mi colegio estudiaba las vocales, cuando pueda caminar volveré a mi escuelita (…) Quiero ser doctorita para cuidar a mi papito”, nos cuenta la pequeña.

Este miércoles entregamos la silla de ruedas y otras donaciones que nos hicieron llegar de manera anónima para esta familia, otras personas llevaron hasta su la vivienda un colchón y un sofá cama, con lágrimas en los ojos la familia agradeció todo el apoyo.