"Rechazan traslado del botadero": Vecinos y mancomunidad de Sivingani en emergencia

Cochabamba, Bolivia

Vecinos de Sivingani realizaron protestas este domingo 23 de abril, rechazan la propuesta de instalar un complejo industrial de basura en este lugar. Se han declarado en emergencia ante las declaraciones del alcalde Manfred Reyes Villa.

La autoridad edil indicó que la zona era una alternativa para construir un relleno sanitario, esta posibilidad ha puesto en emergencia a pobladores del Distrito. Por esta razón realizaron una movilización por el centro de la ciudad.

“Nosotros rechazamos el basurero, no permitiremos su traslado. Se ha realizado sin conocimiento de las juntas vecinales, no dejaremos pasar ni un camión de basura”, declararon los comunarios, que se declaran en vigilia permanente.

El burgomaestre indicó a la prensa que Sivingani es una alternativa para instalar un complejo industrial de basura.

“Es un proyecto a largo plazo. Una de las posibilidades es Sivingani, de las tantas que hay, pero no es seguro, por allí se va a Sacaba, a Quillacollo u otro lado, pero cualquier tipo de proyecto se va a hacer con consenso, no va a ser unilateral”, remarcaba a la prensa.

La movilización recorrerá las calles del casco viejo de la ciudad, inició en la avenida Panamericana.

“Rechazamos de forma contundente, la instalación de un botadero en el lugar. Supuestamente ya está consensuado, no permitiremos que se contamine el sector. No permitiremos que se instale en nuestra comunidad, exigimos que foresten la zona (…) No descartamos un bloqueo a Sivingani, para evitar el ingreso de los carros basureros”, indicó el presidente de la OTB “Olmedo Sivingani”, José Luis García.