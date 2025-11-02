“Recién había llegado del chaco”: familiares del hombre asesinado en Montero exigen justicia 

Consternación y dolor se viven en la zona del Plan 3000, donde familiares y amigos velan los restos de Pascual Chambi, un hombre de 39 años que fue brutalmente asesinado la mañana del sábado en un mercado del municipio de Montero.

Según el informe preliminar, Pascual y su pareja fueron atacados con un arma blanca por un individuo que, presuntamente, los agredió por motivos pasionales. El ataque le costó la vida a Chambi y dejó gravemente herida a la mujer, quien continúa internada en el hospital de Montero.

Los familiares del fallecido piden justicia y exigen una investigación transparente que permita esclarecer las circunstancias del crimen. Entre lágrimas, su hermana expresó el profundo dolor que atraviesa la familia:

“Perder a mi hermano es un gran dolor, era joven, con dos hijas. Señores autoridades, ¿por qué siguen pasando estas cosas? Yo pido justicia. ¿Qué ha hecho mi hermano para que le pase esto?”, manifestó.

La familia contó que Pascual había regresado hace pocos días del chaco, donde se encontraba criando ganado y trabajando para mantener a sus hijas.

“Él estaba en el chaco criando ganado, recién se había venido. Investiguen bien, por favor”, agregó su hermana, entre sollozos.

Mientras los allegados despiden al hombre que describen como trabajador y tranquilo, piden que las autoridades actúen con rapidez y que el responsable del crimen sea llevado ante la justicia.

