Régimen monitorea a huelguista Marcel Rivas y anuncia sanciones por ingreso de celular

La Paz, Bolivia

Durante la tarde de este jueves 26 de octubre, se publicó un video en redes sociales donde el exdirector de Migración del Gobierno de Jeanine Añez, Marcel Rivas, ingresaba en una huelga de hambre, exigiendo su liberación inmediata.

“Desde este momento he dejado de comer, no voy a consumir ni un solo alimento, no voy a tomar ningún líquido, hasta que se me libere de manera incondicional e irrestricta o me saquen en un ataúd”, dice en el video el recluso.