Reino Unido pide a sus ciudadanos no intentar cruzar los bloqueos en Bolivia

El embajador del Reino Unido en Bolivia, Richard Porter, difundió un video dirigido a los ciudadanos británicos que se encuentran en el país, en el que pidió extremar precauciones ante los bloqueos registrados en diferentes rutas del territorio nacional.

En su mensaje, la autoridad recomendó a los viajeros británicos evitar desplazamientos por tierra desde La Paz y contactarse con la embajada en caso de encontrarse varados o necesitar asistencia al número +591 7678-8849. Además, advirtió que varias rutas hacia destinos turísticos y ciudades importantes permanecen cerradas.

Porter mencionó que los caminos hacia Salar de Uyuni, Rurrenabaque, Lago Titicaca, Copacabana, Sucre, Cochabamba, además de las fronteras con Chile y Perú, se encuentran bloqueados.

“Si están en carretera, no intenten cruzar los bloqueos. La situación puede cambiar rápidamente y existe un riesgo real de violencia”, alertó el diplomático.

Finalmente, señaló que el Gobierno boliviano busca soluciones al conflicto, aunque por ahora los viajes continúan interrumpidos, por lo que pidió a sus compatriotas mantenerse atentos a las recomendaciones oficiales y resguardarse.

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