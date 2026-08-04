¿Renovación o ajuste? Analista cuestiona los cambios en el gabinete de Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz Pereira oficializó este lunes una reestructuración de su gabinete ministerial con la posesión de Fernando Aramayo como nuevo ministro de la Presidencia y de Héctor Huanca al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El acto contó con la presencia de José Luis Lupo, quien dejó el Ministerio de la Presidencia y fue propuesto como embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La reorganización también incluyó una reducción del gabinete, que pasa de 14 a 12 ministerios, tras la eliminación del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.

En su lugar, el Gobierno anunció la creación de la Agencia Nacional de Turismo, Folklore y Gastronomía, una entidad que, según el Ejecutivo, buscará fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado para impulsar el desarrollo turístico y cultural del país. Parte de las competencias de la desaparecida cartera permanecerá dentro de la estructura central del Estado.

Este cambio se produce luego de la renuncia de la exministra Cinthya Yáñez, presentada el pasado 8 de julio. Desde entonces, Fernando Aramayo ejercía como ministro interino hasta asumir oficialmente la cartera de la Presidencia.

Análisis: cambios insuficientes y desafíos pendientes

Para el analista político, William Herrera, la reestructuración era una decisión esperada desde hace varios meses, aunque considera que llegó tarde y con un alcance limitado.

"Era algo que se veía venir desde hace tiempo. Los cambios son pocos y, en mi criterio, llegaron tarde", afirmó.

Sobre la designación de Héctor Huanca como canciller, Herrera señaló que el nuevo ministro enfrenta una agenda internacional compleja y considera que su perfil no sería el más adecuado para el cargo.

"Bolivia tiene temas urgentes como el crimen organizado, la relación con Estados Unidos y la designación de embajadores. Son desafíos importantes que requieren una cancillería muy sólida", sostuvo.

El analista aseguró que habría mantenido a Fernando Aramayo en Relaciones Exteriores debido a su experiencia en asuntos internacionales.

"Conoce cómo se mueve el escenario internacional y creo que hizo un buen trabajo. Lo pendiente era completar la designación de embajadores", indicó.

Respecto al nuevo rol de Aramayo como ministro de la Presidencia, Herrera destacó que se trata de una de las carteras más estratégicas del Gobierno.

"Es un superministerio. Debe coordinar con la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, el vicepresidente y acompañar permanentemente al presidente en la toma de decisiones", explicó.

Lupo y la OEA

Sobre la designación de José Luis Lupo como representante ante la OEA, Herrera valoró positivamente la decisión.

"Conoce muy bien los organismos internacionales y tiene el perfil adecuado para ese cargo. Aunque algunos consideran que aún podía aportar más dentro del gabinete, su experiencia será importante en el ámbito diplomático", manifestó.

La desaparición del Ministerio de Turismo genera dudas

Uno de los aspectos que más preocupa al analista es la desaparición del Ministerio de Turismo.

"Ahora el turismo pasa a ser una agencia y eso, de alguna manera, reduce su peso institucional. El turismo genera empleo, inversiones y divisas. Hay países que sostienen gran parte de su economía gracias a esta actividad y Bolivia todavía no ha comprendido plenamente su potencial", afirmó.

Asimismo, remarcó que el desarrollo turístico requiere estabilidad y condiciones favorables.

"No puede haber bloqueos si queremos atraer visitantes. El turismo necesita seguridad y previsibilidad", agregó.

Un gabinete que aún debe demostrar resultados

Herrera sostuvo que, si el objetivo era generar un verdadero impacto político, el presidente debió realizar cambios más profundos dentro del gabinete.

"Aún hay ministros poco conocidos y se necesita un equipo cohesionado, con una sola línea de trabajo y un mismo discurso. Ojalá este gabinete logre consolidarse porque eso es lo que necesita el país", enfatizó.

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