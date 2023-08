La Paz

Luego de la denuncia sobre una fiesta con alcohol y strippers que se habría organizado en instalaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de la ciudad de La Paz,, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que ha instruido aplicar “mano dura” en este caso y que dos gerentes ya han decidido renunciar a sus cargos.

“Se me ha informado al día de hoy que dos gerentes han tomado la decisión de renunciar, por lo tanto no va a haber perdón alguno para aquellos funcionarios que piensan que las entidades públicas están para jolgorios. No tengo los nombres, pero es uno el gerente jurídico y el otro es el que le sigue, que creo que es el gerente administrativo” indicó Montaño.