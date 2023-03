Renunció el director de Alumbrado Público tras denuncia de agresión a un subalterno

Santa Cruz, Bolivia

El director Municipal de Alumbrado Público, Franz Coscío, presentó su renuncia, pasada las 17:00 horas de este jueves, tras la denuncia que surgió en su contra por agresiones, en contra de un funcionario de esa dependencia municipal.

La información fue dada por el director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Erwin Tapia, quien garantizó el desarrollo de una investigación sobre este caso. Una persona asumirá el cargo de manera interina.

En un audio que se difundió en las redes sociales y que fue compartido por el denunciante, se escucha, supuestamente, a Coscio, reclamar acerca de los horarios de trabajo.

"Este es trabajo político, el que quiera este trabajo va a tener que ir fuera de horario o se lo va a retirar y que se busque en una empresa donde lo tomen porque esto es político; (...) no has entrado porque sos buen profesional, has entrado por política, por muñeca, por eso has entrado, por un aval. No has entrado por bonito o porque seas inteligente, has entrado por favor, porque te han hecho un favor al darte trabajo", se escucha.