Reo tuvo en sus intestinos un objeto 6 meses: Gritaba de dolor

Un particular episodio ocurrió en una cárcel de la ciudad egipcia de Asuán, luego de que un preso se quejara de un fuerte dolor de estómago y al momento de ser atendido, descubrieron que tenía un objeto alojado en su intestino.

Con el fin de burlar los controles y poder contar con un dispositivo en el interior de la cárcel, Mohamed Ismail Mohamed se tragó un celular cubierto con un plástico y no obstante, no saldría como él esperaba.

Lo cierto, es que su cuerpo, evidentemente, comenzó a rechazar este cuerpo extraño en su interior y comenzó a sentir fuertes dolores en la zona abdominal.

Insólito: Reo gritaba del dolor y tenía en sus intestinos un objeto desde hace 6 meses

Ya cuando el dolor se volvió intolerable, pidió ayuda y en ese instante, se le realizó una tomografía computarizada, descubriendo que tenía un celular obstruyendo las vías intestinales.

En consecuencia, debieron realizar una intervención quirúrgica de emergencia, pero la sorpresa es que este celular se lo había tragado hace más de seis meses.

El recluso confesó más tarde una inesperada historia, en la cual su rutina consistía en utilizar el celular para hablar con el exterior, cargarlo, envolverlo en plástico, tragarlo, "expulsarlo" y repetir el ominoso procedimiento. Esto lo hacía para evitar que los guardias de la prisión se lo quitaran.

Pero después de 6 meses no pudo expulsarlo y aunque Mohamed aseguró no sentirse angustiado, puesto que, según él, no se sintió mal y comía con normalidad, el estómago no resistió más y tuvieron que llevarlo al hospital.

La historia pudo ser distinta, acaso más lamentable: de no haber descubierto a tiempo el móvil se hubiera producido una obstrucción y tendrían que haberle quitado parte del intestino.

Curiosamente, al estar envuelto en plástico ayudó en el proceso y permitió que el daño no fuera extremo.

"La presencia del teléfono en el abdomen pudo haber causado una obstrucción intestinal o hinchazón, y podríamos haber tenido que extirpar parte del intestino, pero afortunadamente esto no sucedió", dijo uno de los médicos que operaron a Mohamed.

El profesional también contó que se llevó una enorme sorpresa al momento de ver lo que sucedía, luego de realizarle una tomografía computarizada. En ese momento encontraron en el análisis, la presencia de un objeto extraño, pero no sabían que era un celular.