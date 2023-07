Repatriaron a chileno que quedó parapléjico intentando recuperar su camión robado

Bolivia

Este domingo 16 de julio, se llevó a cabo el traslado, vía aérea, de Mario Eduardo Bello Marañao, el ciudadano chileno herido de bala en Challapata cuando buscaba recuperar su camión robado.

El traslado a su país de origen se dio gracias a la coordinación entre el equipo médico del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Oruro y un equipo médico de Chile.

Tras su arribo al mediodía de ayer, Mario fue trasladado al Hospital Regional Leonardo Guzmán para ser evaluado y recibir un tratamiento y rehabilitación adecuados. Las hijas mantienen la esperanza y aguardan un informe médico que brinde mejores perspectivas de evolución.

El sábado 8 de julio, Bello recibió un disparo en la columna vertebral, tras ser atacado por desconocidos quienes le dispararon cuando trataba de recuperar el camión que le fue robado en Chile, en la ciudad de Calama. El impacto le lesionó una vértebra y la médula espinal, dejándolo en estado parapléjico.

“Hemos recibido al paciente de 57 años que fue trasladado desde Bolivia hasta nuestro hospital. Fue recibido al mediodía en la Unidad de Cuidados Intermedios. No está con apoyo de ventilación mecánica y se comunica. Viene con un diagnóstico neuroquirúrgico bastante complejo, así que nuestro equipo de neurocirugía evalúa el caso y determinará los pasos a seguir. Estamos trabajando en conjunto con la Delegación Presidencial y el Servicio de Salud para dar lo mejor al paciente. Fue trasladado porque somos el hospital más grande de la zona norte y tenemos un equipo médico neurocirujano capacitado para enfrentar este tipo de pacientes de esta complejidad”, explicó Antonio Zapata, director del Hospital Regional Leonardo Guzmán, según un reporte institucional.

La hija de Bello, María José, apuntó que hasta el sábado no tenían respuesta sobre el traslado de su padre.

"Si bien el camión fue recuperado y mi familia regresó, todavía nos faltaba lo más importante que era nuestro padre, así es que hoy estamos más tranquilos, recibiéndolo, a pesar de todo lo que sucedió. Queda un daño psicológico que no sé si será permanente para nosotros como familia. Es un cambio total, hoy parte una nueva vida, y tampoco podemos bajar los brazos. Mi papá se arriesgó porque él no es un gran empresario, no es que él tenga dos o tres camiones, era su único camión que compró con el esfuerzo de todos los años que trabajó, por eso el salió a buscarlo”, afirmó.